Предложение с местоимением Столько ,сколько ,много, немного , Мало, немало:
Русский язык
Предложение с местоимением Столько ,сколько ,много, немного , Мало, немало:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько было человек на мероприятии? Сегодня было столько много дел. Я немного отдохнула перед работой. Бабушка принесла много сладостей.
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