Представь в виде суммы разрядных слагаемых а) 18356172= б) 3603700= Заранее спасибо)

Гость: Гость:

А) 18 356 172 = 18 000 000+300 000+50 000+6 000+100+70+2; б) 3 603 700 = 3 000 000+600 000+3 000+700. ИЛИ а) 18 356 172 = 18 миллионов+300 тысяч+50 тысяч+6 тысяч+1 сотня+7 десятков+2 единицы; б) 3 603 700 = 3 миллиона+600 тысяч+ 3 тысячи+7 сотен.