Помогите пишите задачу 11.
Математика
Помогите пишите задачу 11.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26 светлых,темных 26*2 = 52,а всего 52+26=78
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