Укажите на месте каких цыфр НЕ пишется раздельно. 1.(Не) большой дом; 2.(не) красивый ??оступок; 3.(не) широкая, но глубокая река; 4.(не) ряха; 5.(не) решительность действий; 6.(не) правда.
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Укажите на месте каких цыфр НЕ пишется раздельно. 1.(Не) большой дом; 2.(не) красивый ??оступок; 3.(не) широкая, но глубокая река; 4.(не) ряха; 5.(не) решительность действий; 6.(не) правда.
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Гость:
1,2,3,5,6 Вот это пишется раздельно
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