Помогите плиз 250!!!!!

Русский язык
Помогите плиз 250!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЧЕрный бычОк,сжаться в кОмочек . Короче почеркни в словах букву, в которой можно допустить ошибку!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Для чего покровной ткани нижней стороны листья растения имеют множество отверстий устьица
Ответить
Немецкий язык
Напишите предложения в Plusquamperfekt,используя глаголы, данные в скобках. 1.Das Kind _______ fleißig ________(sein). 2.Der Junge ______ über ...
Ответить
Русский язык
Составьте и запишите 2-3 предложение о погоде подчеркните грамматическую основу п??едложение обозначьте падеж подлежащего
Ответить
Қазақ тiлi
Нужен перевод!Срочно!Не через переводчик!!!!Казахский народ издавна считался очен?? гостеприимным.Гостя приглашают за дастархан и усаживают на поче...
Ответить
Английский язык
It was late when they got ...... home что вставляется вместо ......
Ответить