Помогите плиз 250!!!!!
Русский язык
Помогите плиз 250!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЧЕрный бычОк,сжаться в кОмочек . Короче почеркни в словах букву, в которой можно допустить ошибку!
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