Помогите плиз что держит Дмитрий донской в правой руке
Литература
Помогите плиз что держит Дмитрий донской в правой руке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хм.. какое-то оружие похожее на копьё, но это не копьё.. Может родители или учитель поможет?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
В сосуде объемом V 1 находится газ массой m 1г при температуре 27 и под довлением 0,125 МПа . Определите молчрную массу
Русский язык
Прочитайте.Один из ценителей искусства русских художников- Савва Иванович Мамонтов- с восторгом высказал в письме к В. М. Васнецову своё впечатлени...
Русский язык