Помогите плиз что держит Дмитрий донской в правой руке

Литература
Помогите плиз что держит Дмитрий донской в правой руке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хм.. какое-то оружие похожее на копьё, но это не копьё.. Может родители или учитель поможет?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Почему 253 делится на 23????помогите!
Ответить
Физика
В сосуде объемом V 1 находится газ массой m 1г при температуре 27 и под довлением 0,125 МПа . Определите молчрную массу
Ответить
Русский язык
Мертвая тишина,одинокая луна это метафора,эпитет,олиуетворение
Ответить
Русский язык
Прочитайте.Один из ценителей искусства русских художников- Савва Иванович Мамонтов- с восторгом высказал в письме к В. М. Васнецову своё впечатлени...
Ответить
Русский язык
Помогите с упрожнением 175
Ответить