ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ОЧЕНЬ НАДО Озоглавь текст. В ночь с шестого на седьмое января мы вст??ечали светлый праздник Рождества Христова.На ёлке среди ёлочных украшений весела герлянда из ста лампочек.Вход в комнату украсила еловая ветка...
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ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ОЧЕНЬ НАДО Озоглавь текст. В ночь с шестого на седьмое января мы вст??ечали светлый праздник Рождества Христова.На ёлке среди ёлочных украшений весела герлянда из ста лампочек.Вход в комнату украсила еловая ветка с пятью самодельными фонариками.В двенадцть часов ночи на макушке ели зажглась рождественская звезда,и сверху вниз побежали разноцветные огоньки,радостью наполняя сердце:"С рождеством!С рождеством!" Укажи формы падежей склоняемых частей речи.Подчеркни главные члены предложения во 2-м и 3-м предложениях и стрелками покажи их связь со второстепенными.Найди однокоренные слова и разбери их по составу
Ответ(ы):
Гость:
Заголовки: "Рождество", "Светлый праздник, "С рождеством!", выбирайте любое. В ночь (в.п.) с шестого (р.п) на седьмое (в.п.) января (р.п.) мы встретили светлый (и.п.)праздник (и.п.)Рождества Христова.На ёлке (п.п.) среди ёлочных (р.п.)украшений (р.п.) висела гирлянда (и.п.) из ста лампочек (р.п.) Вход (и.п.) в комнату (в.п.) украсила ёлочная (и.п.) ветка (и.п.) с пятью (т.п.) самодельными (т.п. ) фонариками (т.п.). В двенадцать (в.п.) часов (р.п) ночи (р.п.) на макушке (п.п.) ели (р.п.) зажглась рождественская (и.п.) звезда (и.п.), и сверху вниз побежали разноцветные (и.п.) огоньки (и.п.), радостью (т.п.) наполняя сердце (в.п.). "С рождеством!(т.п.) С рождеством!" Главные члены 2,3 предлож.: ветка - подлежащ., украсила - сказ. звезда - подлежащ., зажглась - сказ.
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