ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ОЧЕНЬ НАДО Озоглавь текст. В ночь с шестого на седьмое января мы вст??ечали светлый праздник Рождества Христова.На ёлке среди ёлочных украшений весела герлянда из ста лампочек.Вход в комнату украсила еловая ветка...

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ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ОЧЕНЬ НАДО Озоглавь текст. В ночь с шестого на седьмое января мы вст??ечали светлый праздник Рождества Христова.На ёлке среди ёлочных украшений весела герлянда из ста лампочек.Вход в комнату украсила еловая ветка с пятью самодельными фонариками.В двенадцть часов ночи на макушке ели зажглась рождественская звезда,и сверху вниз побежали разноцветные огоньки,радостью наполняя сердце:"С рождеством!С рождеством!" Укажи формы падежей склоняемых частей речи.Подчеркни главные члены предложения во 2-м и 3-м предложениях и стрелками покажи их связь со второстепенными.Найди однокоренные слова и разбери их по составу

Автор: Гость