Помогите плиз! расстояние между двумя пристоянями по реке равно 40км. пароход прох??дит это расстояние туда и обратно за 6 часов,причем на остановки в пути тратить 1,5 часа. Определите скорость парохода 18км/час
Алгебра
Помогите плиз! расстояние между двумя пристоянями по реке равно 40км. пароход прох??дит это расстояние туда и обратно за 6 часов,причем на остановки в пути тратить 1,5 часа. Определите скорость парохода 18км/час
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У маленькой разбойницы,к которой попала герда по пути к снежной королеве,был звер??нец.В клетках под замком находились голуби и олени.Сколько было ...
Русский язык
Запиши слова,разделяя их переноса. Большой,объявления,чайка,умывайся,собирайся,ч??йник,стульчик,беленький,пальчик,мальчик,подем
Другие предметы