Помогите плиз! расстояние между двумя пристоянями по реке равно 40км. пароход прох??дит это расстояние туда и обратно за 6 часов,причем на остановки в пути тратить 1,5 часа. Определите скорость парохода 18км/час

Алгебра

Помогите плиз! расстояние между двумя пристоянями по реке равно 40км. пароход прох??дит это расстояние туда и обратно за 6 часов,причем на остановки в пути тратить 1,5 часа. Определите скорость парохода 18км/час

Автор: Гость