У маленькой разбойницы,к которой попала герда по пути к снежной королеве,был звер??нец.В клетках под замком находились голуби и олени.Сколько было голубей и сколько оленей,если ног было46,а голов14

Математика

У маленькой разбойницы,к которой попала герда по пути к снежной королеве,был звер??нец.В клетках под замком находились голуби и олени.Сколько было голубей и сколько оленей,если ног было46,а голов14

Автор: Гость