У маленькой разбойницы,к которой попала герда по пути к снежной королеве,был звер??нец.В клетках под замком находились голуби и олени.Сколько было голубей и сколько оленей,если ног было46,а голов14
Математика
У маленькой разбойницы,к которой попала герда по пути к снежной королеве,был звер??нец.В клетках под замком находились голуби и олени.Сколько было голубей и сколько оленей,если ног было46,а голов14
Ответ(ы):
Гость:
14, потому что нет голубей и оленей с несколькими головами и без головы)
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