Помогите пожалуйста. Какова масса кислорода, находящегося в баллоне объёмом 0,8 м3 ??од давлением 8,3*10^5 Па при температуре 640 K?

Физика
Помогите пожалуйста. Какова масса кислорода, находящегося в баллоне объёмом 0,8 м3 ??од давлением 8,3*10^5 Па при температуре 640 K?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: Т=640 К;Р=8,3*10^5Па ;v=0,8 м3;R=8,31 Дж /мольК ;М=0,032 кг/моль. Найти m. Решение. По закону Менделеева-Клайперона PV=mRT/M; ,m=PVM/RT=8,3*10^5*8*32*10^-4/(8,31*640)=3,995 кг
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