Помогите пожалуйста. Какова масса кислорода, находящегося в баллоне объёмом 0,8 м3 ??од давлением 8,3*10^5 Па при температуре 640 K?

Физика

Помогите пожалуйста. Какова масса кислорода, находящегося в баллоне объёмом 0,8 м3 ??од давлением 8,3*10^5 Па при температуре 640 K?

Автор: Гость