Допоможіть! Вантажна машина привезла 1,5 т сухого піску Яку площу двору можна засипати піском шаром 5 см ?
Физика
Допоможіть! Вантажна машина привезла 1,5 т сухого піску Яку площу двору можна засипати піском шаром 5 см ?
Ответ(ы):
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