Запиши слова,разделяя их переноса. Большой,объявления,чайка,умывайся,собирайся,ч??йник,стульчик,беленький,пальчик,мальчик,подем
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Запиши слова,разделяя их переноса. Большой,объявления,чайка,умывайся,собирайся,ч??йник,стульчик,беленький,пальчик,мальчик,подем
Ответ(ы):
Гость:
Боль -шой, объ - яв - ле - ние, чайка, умы - вай - ся, со - бирай - ся, чай - ник, стуль - чик, беленький, паль - чик, маль - чик, по - дем
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