В каких русских сказках есть описание избы?
Литература
В каких русских сказках есть описание избы?
Ответ(ы):
Гость:
Теремок,Три медведя,Избушка на курьих ножках,Золотая рыбка
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