Помогите плиз с двумя заданиями
Русский язык
Помогите плиз с двумя заданиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Луна катится, тает, льёт.Средство связи- сочинительный союз И. 2. Ночи стояли, полусвет реял. Сложное предложение связывает два простых с помощью сочинит. союза И. (Перед и запятая) 3. Море сверкает, закаты крылаты. Два простых предложения в сложном соединяются с помощью сочинит. союза И. (Перед и запятая). 4. Грозы бродили, удары молнии (подлежащ.) ломали (сказуем.) Тот де самый принцип соединения. (Запятая перед и). 5. Змея зашевелилася. Шурша листвой дубовой обособляется запятыми, т.к. это деепричастный оборот.Блестя лиловой пятнистой кожей по земле- тоже деепр. об, обособляется запятыми. 6. Ни урны, ни слова, ни статуи нет. Перед ни запятые, т.к идёт перечисление однород. членов. 7. Гром грохотал. То... , то..., (это деепр. оборот, обособляется запятыми). То..., то...- это разделительный сочинит. союз, ставился запятая. 8. Скрипело, свистало, выло. Гром ударял. Схема предложения: [О, О, и О, и - =)
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