ПОМОГИТЕ ПЛЗ В равностороннем треугольнике с длиной стороны, равной 18 см, через середину одной из них проведены прямые, параллельные двум другим сторонам треугольника. Тогда периметр образовавшегося четырёхугольника будет равен:

Геометрия
ПОМОГИТЕ ПЛЗ В равностороннем треугольнике с длиной стороны, равной 18 см, через середину одной из них проведены прямые, параллельные двум другим сторонам треугольника. Тогда периметр образовавшегося четырёхугольника будет равен:
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина средней линии = 6 см
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