ПОМОГИТЕ ПЛЗ В равностороннем треугольнике с длиной стороны, равной 18 см, через середину одной из них проведены прямые, параллельные двум другим сторонам треугольника. Тогда периметр образовавшегося четырёхугольника будет равен:

Геометрия

ПОМОГИТЕ ПЛЗ В равностороннем треугольнике с длиной стороны, равной 18 см, через середину одной из них проведены прямые, параллельные двум другим сторонам треугольника. Тогда периметр образовавшегося четырёхугольника будет равен:

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