Помогите подобрать тему для годового проекта по биологии 7 класс

Гость: Гость:

1) память воды(эксперименты на выращивании растений) 2)влияине мобильных телефонов на пропастание растений . 3)польза и вред шоколада.Лабораторные исследования натурального состава шоколада. 4)распознавание качества консервных продуктов с помощью плесени 5) состав натурального молока