Помогите подобрать тему для годового проекта по биологии 7 класс

Биология
Помогите подобрать тему для годового проекта по биологии 7 класс
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Ответ(ы):
Гость:
1) память воды(эксперименты на выращивании растений) 2)влияине мобильных телефонов на пропастание растений . 3)польза и вред шоколада.Лабораторные исследования натурального состава шоколада. 4)распознавание качества консервных продуктов с помощью плесени 5) состав натурального молока
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