ПОМОГИТЕ!!! Постройте график функции.Найдите координаты точек пересечения графи??а с осями координат: 7)у=0,2х+1
Математика
ПОМОГИТЕ!!! Постройте график функции.Найдите координаты точек пересечения графи??а с осями координат: 7)у=0,2х+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=0.2х+1 х=0 у=1 (0;1) у=0 0.2х+1=0 0.2х=-1 х=-5 (-5;0)
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