Помогите!!!! пож))) # 110 # 111

Гость: Гость:

1)14*30+6*40=660 (м) - это всего ткани было.2)280 м 45 см=280,45м3)660-280,45=379,55 (м)- осталось материиОтвет: 379,55мвот 2 Пусть Х тетрадей в линейку, тогда Х + 15 тетрадей в клетку. Х + 15 = 4Х 15 = 3 Х Х = 15:3 Х = 5 тетрадей в линейку 5+15 = 20 тетрадей в клетку 20 + 5 = 25 тетрадей всего Ответ: 25 тетрадей. Ответ:25 тетрадей. 2)5*4=20(т.)-в клетку 4x-x=15 1)4x=x+15 3)20+5=25(т.)-всего