Помогите!!!! пож))) # 110 # 111

Математика
Помогите!!!! пож))) # 110 # 111
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14*30+6*40=660 (м) - это всего ткани было.2)280 м 45 см=280,45м3)660-280,45=379,55 (м)- осталось материиОтвет: 379,55мвот 2 Пусть Х тетрадей в линейку, тогда Х + 15 тетрадей в клетку. Х + 15 = 4Х 15 = 3 Х Х = 15:3 Х = 5 тетрадей в линейку 5+15 = 20 тетрадей в клетку 20 + 5 = 25 тетрадей всего Ответ: 25 тетрадей. Ответ:25 тетрадей. 2)5*4=20(т.)-в клетку 4x-x=15 1)4x=x+15 3)20+5=25(т.)-всего

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
N8 помогите решите пожалуйста иначе мой учитель убьет меня
Ответить
Русский язык
Словосочетание со словами Организация Объединённых Наций
Ответить
Биология
По приведенным примерам определите, о каких функциях почек идет речь: 1)У больног?? сахарным диабетом в моче присутствует глюкоза. 2)В жаркий д...
Ответить
География
Какие есть виды орации
Ответить
Русский язык
Сочинение по теме"Весна.Большая вода"Левитан
Ответить