Помогите пожайлуста 7 предложений промой любимый вид спорта мой любимый вид это в??лейбол и коньки сможете про то и то написать пожайлуста мне завтра просто сдавать

Қазақ тiлi
Помогите пожайлуста 7 предложений промой любимый вид спорта мой любимый вид это в??лейбол и коньки сможете про то и то написать пожайлуста мне завтра просто сдавать
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