ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 1)С помощью характерных реакций предложите как распознать, ?? какой из пробирок находятся водные растворы: а) этанола; б) уксусной кислоты; в) глюкозы; г) глицеринглицерин 2) Опыт. Получите гидроксид цинк...

Химия

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 1)С помощью характерных реакций предложите как распознать, ?? какой из пробирок находятся водные растворы: а) этанола; б) уксусной кислоты; в) глюкозы; г) глицеринглицерин 2) Опыт. Получите гидроксид цинка и проведите реакции, характеризующие его химические свойства. 3)Опыт. С помощью характерных реакций предложите как распознать, в какой из пробирок находятся водные растворы: а) уксусного альдегида; б) уксусной кислоты ПРОШУ, СРОЧНО!!!!!

Автор: Гость