ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 1)С помощью характерных реакций предложите как распознать, ?? какой из пробирок находятся водные растворы: а) этанола; б) уксусной кислоты; в) глюкозы; г) глицеринглицерин 2) Опыт. Получите гидроксид цинк...

Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! 1)С помощью характерных реакций предложите как распознать, ?? какой из пробирок находятся водные растворы: а) этанола; б) уксусной кислоты; в) глюкозы; г) глицеринглицерин 2) Опыт. Получите гидроксид цинка и проведите реакции, характеризующие его химические свойства. 3)Опыт. С помощью характерных реакций предложите как распознать, в какой из пробирок находятся водные растворы: а) уксусного альдегида; б) уксусной кислоты ПРОШУ, СРОЧНО!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а. Cu(OH)2 - синее окрашивание этилат меди б. лакмус розовеет в. +Ag2O -  выпадет серебро-реакция "серебряного зеркала" г. Cu(OH)2- синий осадок глицерат меди 2. ZnCl2+H2O=Zn(OH)2↓+H2O Zn(OH)2+2HCl=ZnCl2+H2O Zn(OH)2+2NaOH=Na2ZnO2+H2O Zn(OH)2=ZnO+H2O    t 3.a. CH3COH+Ag2O=CH3COOH+2Ag -реакция "серебряного зеркала" б. лакмус-станет розовым   
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