Помогите пожалуйста! 50 баллов! Нужно написать сочинение по теме "Век нынешний" и "??ек минувший"(не менее 250 слов) Грибоедов"Горе от ума"

Литература

Помогите пожалуйста! 50 баллов! Нужно написать сочинение по теме "Век нынешний" и "??ек минувший"(не менее 250 слов) Грибоедов"Горе от ума"

Автор: Гость