Помогите пожалуйста! 50 баллов! Нужно написать сочинение по теме "Век нынешний" и "??ек минувший"(не менее 250 слов) Грибоедов"Горе от ума"
Литература
Помогите пожалуйста! 50 баллов! Нужно написать сочинение по теме "Век нынешний" и "??ек минувший"(не менее 250 слов) Грибоедов"Горе от ума"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот тебе ответ надеюсь я тебе то атправила
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
1. Запишите слов в два столбика. (З_) болел, (з_) домом, (н_) ловил, (н_) лыжах, (п_) тропин??е, (п_) встречал. 2. Прочитайте. Выпишите сложные...
Химия
И с серной кислотой, и с гидроксидом натрия взаимодействует: 1)оксид бария 2)окси?? алюминия 3)оксид калия 4)оксид магния