Помогите пожалуйста 532

Алгебра
Помогите пожалуйста 532
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Гость:
который автор этой книги? и какой класс ?
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