Соляная кислота+гидроксид натрия
Химия
Соляная кислота+гидроксид натрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HCl+NaOH=NaCl+H2O Простейшая реакция
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