Что токое имя прилагательное?
Русский язык
Что токое имя прилагательное?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя прилагательное это самостоятельная часть речи, обозначающая непроцессуальный признак предмета и отвечающая на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», может быть и сказуемым.
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