Что токое имя прилагательное?

Русский язык
Что токое имя прилагательное?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя прилагательное это самостоятельная часть речи, обозначающая непроцессуальный признак предмета и отвечающая на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»,   может быть и  сказуемым.
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