Помогите пожалуйста, 7 класс
География
Помогите пожалуйста, 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)это был Франциско Орельяно б)это был Алонсо де Охеда в)Колумб г)Магелан
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