Помогите пожалуйста. 7940÷40, 6780÷90,47350:60,23070÷40. С остатком.Как их правильно записать? Я вообще не понимаю как их записывать

Математика
Помогите пожалуйста. 7940÷40, 6780÷90,47350:60,23070÷40. С остатком.Как их правильно записать? Я вообще не понимаю как их записывать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7940÷40=(делим в столбик без калькулятора)=198(ост20)=            =198 20/40=198 1/2=198,5 6780÷90=75(ост30)=75 30/90=75 1/3 47350÷60=789 10/60=789 1/6 23070÷40=576 30/40=576 3/4 Если  проблемы с делением в столбик, то можно делать так: 23070÷40= 1) делим на калькуляторе, записываем 576, 75. Все, что после запятой, отбрасывай , то что останется, т.е. 576 это и есть целая часть 2)Считаем неполное частное 576*40=23040 3) Находим  остаток: 23070-23040=30 Записываем результат 576(ост30)
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