Докажите, что значение выражения не зависит от переменной 8/10-2q+5-q/q^2+5q+q^+5q^2-15q+25/q^3-25q
Алгебра
Докажите, что значение выражения не зависит от переменной 8/10-2q+5-q/q^2+5q+q^+5q^2-15q+25/q^3-25q
Ответ(ы):
Гость:
Денька ты? зикратых? Я твой АКК уже развиваю
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