Выберите одного из героя сказки о мертвой царевне и о семих баготырях расскажите ?? его внешности чертах характера поступках
Литература
Выберите одного из героя сказки о мертвой царевне и о семих баготырях расскажите ?? его внешности чертах характера поступках
Ответ(ы):
Гость:
Царевна было стройна бела и умом и всем взяла. Но зато горда ломлива своенравно и ревнива. Ей в приданное дано было зеркальце одно. Свойство зеркольце имело,говорить оно имело с ним одним она была добродушна , весела.
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