Помогите, пожалуйста. Алгебра. Задания 7 и 10

Гость: Гость:

В 7 номере будет C, так как при делении 3/8. Получаем 0.375. А это ближе к точке 1/3. В 10 номере -2x+5+4(x-1)=-4(-4-x)+3 -2x+5+4(x-1)=+4(-4-(-x))+3 -2x+5+4x-4=-4(-4+x)+3 2x+1=16-4x+3 2x+1=19-4x 2x+4x=19-1 6x=18 x=3