Пожалуууууууйста помогите !!!! Сочинение рассуждение н а тему чему нас учит древне??усская литература + примеры Т.е. ........учит нас быть добрее (чему учат нас в произведении.......
Литература
Пожалуууууууйста помогите !!!! Сочинение рассуждение н а тему чему нас учит древне??усская литература + примеры Т.е. ........учит нас быть добрее (чему учат нас в произведении.......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу кинуть полезный конспектик по "Слову о полку Игореве", так как это произведение является памятником древнерусской литературы) Может, чего полезного из него вычитаете)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Нет границ у океанов, и у неба нет границ, и у птиц- у пеликанов, славок, пеночек, синиц нет и не было границ. в каком падеже стоят все существител...
Математика
Объясните пожалуйста почему именно такая буква желательно правило 1 равнОдушный 2 нИкогда 3 поцЕлуй 4 жЕлания 5 собИрается 6 водяНое заранее...
Русский язык
Какими звуками различаются слова первого столбика а какое различие в других пара?? слов мел-мель воз-вез суп -зуб сток-стог