Помогите пожалуйста CH3OH-gt;HCOOH

Химия
Помогите пожалуйста CH3OH-gt;HCOOH
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3OH=HCOH+H2     HCOH+Ag2O=HCOOH+2Ag в 2 стадии
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