Помогите пожалуйста . что такое дроби как их делить и многое другое про дроби
Математика
Помогите пожалуйста . что такое дроби как их делить и многое другое про дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дробь состоит из числителя и знаменателя.Числитель это 2 _ Знаменатель эт 3
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