Ребятки,помогите написать текст со словами :стог-сток, гриб-грипп, изморозь-изморось.
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Ребятки,помогите написать текст со словами :стог-сток, гриб-грипп, изморозь-изморось.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я скокал, скок-скок и прыгнул в стог, пришол домой и съел гриб, на улице была изморозь, я замерз и заболел гриппом
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