ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!! Что такое жизнь по мнению Платонова ?
Литература
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!! Что такое жизнь по мнению Платонова ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Творчество А. Платонова совершенно не поддается однозначным оценкам, его трудно приравнять к чему-то уже известному в литературе. Платонов – писатель особенный и «самобытный». Только к концу ХХ века, после многократного возвращения Платонова к читателю и настойчивого изучения его творчества литературоведами, особенно интенсивного с середины 1980-х годов, стало возможным понять масштаб гениальности этого писателя и мыслителя, осознать его уникальный вклад в литературу ХХ века. Платонов – писатель мирового уровня. В предисловии к академическому изданию повести«Котлован» исследователь В. Вьюгин пишет: «Уникальная способность видеть и открывать другим людям извечную парадоксальность жизни действительно ставит Платонова в один ряд с такими писателями, как Кафка, Пруст, Джойс…»
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