Помогите пожалуйста как будет по англиски лазать по стенам

Английский язык
Помогите пожалуйста как будет по англиски лазать по стенам
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лазать по стенам To climb the walls
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Объясните, как вы понимаете значение слов "эмоция" и "эмоциональность". Переживает?? ли вы за судьбу героя той книги, которую читаете?
Ответить
Математика
Лодка проплывает по озеру расстояние 40 километров за 5 часов а по течению реки за 4 часа За сколько часов Это же расстояние проплывет плот по реке
Ответить
Русский язык
Сделать звука буквенный разбор слов: ручная.
Ответить
Литература
Кто экзоменовал гостей К.П Троекурова на смелость?
Ответить
Литература
Даю 45 баллов. помогите пожалуйста!!!! нужно сочинение по произведению " Недоросль" фонвизин. на тему: 1) Митрофан. его место в комедии 2) семья...
Ответить