Помогите пожалуйста как будет по англиски лазать по стенам
Английский язык
Помогите пожалуйста как будет по англиски лазать по стенам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лазать по стенам To climb the walls
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