Помогите пожалуйста.какая грамматическая основа предложения. прекрасный человек двоюродный ваш брат

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Помогите пожалуйста.какая грамматическая основа предложения. прекрасный человек двоюродный ваш брат
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто: человек. он есть кто: брат.
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