Помогите пожалуйста.какая грамматическая основа предложения. прекрасный человек двоюродный ваш брат
Русский язык
Помогите пожалуйста.какая грамматическая основа предложения. прекрасный человек двоюродный ваш брат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто: человек. он есть кто: брат.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина каждой стороны восьмиугольника равна одному дециметра 5 сантиметра Вычисли периметр этого многоугольника и выразите его в дициметрах
Русский язык
Математика
Русский язык
Нет причастия в словосочитании 1)жареная в масле 2)просмотренные вечера 3)решеное уровнение 4)присланые из деревни 5)крашеные бови