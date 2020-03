Помогите пожалуйста! Мне нужно написать короткое письмо на английском (английски?? знаю хорошо но про что писать не знаю), напишите хотя бы на русском пожалуста. Заранее спасибо.

Гость: Гость:

Привет, мама!Вот осталось совсем не много, несколько месяцев. Служба идет по тихоньку, работа не стоит. Вот нашел несколько минут, чтобы написать тебе письмо. Здоровье хорошо, ты как? Не хвораешь? Сегодня бегали опредленную дистанцию, ходили в мед.кабинет на осмотр. Что ещё писать, даже не знаю, ну ты сама не забывай про меня, пиши письма. Твой сын Леша. Hi, Mom!Here there are very few, a few months. Service goes on quietly, the work is not worth it. Here it is found a few minutes to write a letter for you. Health is good, how are you? Do not be ill? Today ran opredlenie distance walked in med.kabinet a viewing. What else to write, I do not know, well, you yourself do not forget about me, write letters. Your son Alex.