Морфологический разбор слова :житков

Русский язык
Морфологический разбор слова :житков
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) житков-сущ. (кто?)-если это фамилия 2)н.ф.-житков. постоянные признаки-собственное,одуш., м.р.,2-е скл. непост.признаки-и.п., ед.ч. 3) (кто?) житков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
План по литературе лягушка путешествиница
Ответить
Математика
Сравните дроби а) 16/15 и 17/15 б) 6/7 и 7/8 в) 48/49 и 49/50
Ответить
Информатика
Помогите решить задачу по информатике, пожалуйста. С объяснениями. Адамсону, Дже??фу и Хоггарту предъявлено обвинение всоучастии ограбления бан...
Ответить
Математика
В овощной магазин доставлено 380 кг картофеля, это на 187 кг меньше, чем капусты, и нп 56кг больше, чем моркови. Сколько всего килограммов картофел...
Ответить
Алгебра
Выполните действия: ПОМОГИТЕ
Ответить