Морфологический разбор слова :житков
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Морфологический разбор слова :житков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) житков-сущ. (кто?)-если это фамилия 2)н.ф.-житков. постоянные признаки-собственное,одуш., м.р.,2-е скл. непост.признаки-и.п., ед.ч. 3) (кто?) житков
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