Даю 30 баллов. Как можно охранять реку Амазонку от загрязнения.

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Казалось бы, что воды на Земле очень много. Океаны и моря покрывают большую часть поверхности нашей планеты. Но не забывайте, что вода в них соленая, а людям необходима пресная вода. Пресной воды значительно меньше и 1/3 населения Земли испытывает в ней острый недостаток. Вода нужна людям не только для питья. Без нее не уберешь, не постираешь. Уборку городских улиц, мытье машин тоже требует воды. Огромное количество воды используют фабрики и заводы. Чтобы получить 1 т бумаги, нужно использовать 250 т воды. Ученые подсчитали, что каждый год в водоемы попадает столько вредных веществ с ферм, заводов, бытового использования, что ими можно заполнить 10 тысяч товарных поездов. И поэтому, ограниченные запасы пресной воды еще больше сокращаются из-за загрязнения. Проблема очистки воды актуальна для каждого города. В городе вводятся в эксплуатацию новые системы очистки воды, которая делает водопроводную воду чистой и пригодной для питья. А вы тоже все можете принимать участие в охране воды. (Не загрязнять водоемы, озера, реки, где отдыхаем, напоминать об этом окружающим людям не оставлять открытыми краны, чтобы зря не лилась вода. ) Ребята, которые живут в поселках и городах, которые находятся на берегах рек, вместе с взрослыми занимаются охраной рек от загрязнения. Создают группы под названием «Голубой патруль» . Собирают мусор у водоемов. Существует всемирно известная организация «Гринпис» . - Она тоже пытается разрешать противоречия между обществом и природой по охране водных ресурсов от загрязнения. «Гринпис» часто проводит различные акции. О них можно узнать на сайте этой организации. У многих дома есть компьютеры и выход в интернет. Вы можете взять электронный адрес и вместе с родителями поучаствовать в какой-нибудь акции. А еще эта организация снимает очень много фильмов по охране и защите водных ресурсов.