Пять восьмых умножить на шесть пятых

Математика
Пять восьмых умножить на шесть пятых
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Гость:
Равно три четвертых= 0,75
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