Помогите пожалуйста !!!!!! Надо написать загадку про технику на английском языке. нужно 5 предложение.
Английский язык
Помогите пожалуйста !!!!!! Надо написать загадку про технику на английском языке. нужно 5 предложение.
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