Сочинение письмо героям из рассказа дары волхвов

Литература
Сочинение письмо героям из рассказа дары волхвов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогие Делла и Джим! Прочитав рассказ О.Генри "Дары волхвов, я была поражена Вашими поступками. Не имея средств к существованию, вы тем не менее сумели сделать друг другу такие подарки на рождество, о которых каждый из вас мечтал, Вы, Делла, не пожалели свои красивые волосы. Продав их, Вы сумели купить цепочку к часам своего мужа. А Вы , Джим, продав свои часы, которыми так дорожили, купили жене черепаховые гребни - мечту всей её жизни. Вы помнили мне волхвов с их подарками новорожденному младенцу. Хочется верить, что вы пронесете свою настоящую любовь через все свою жизнь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Что характеризует цель и предмет исследования?
Ответить
Английский язык
Перевидите пожл!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Туристы плыли на 6 лодках по (икс) человек в каждой лодке и еще (игрик) туристов плыли на плоту. Сколько всего плыло туристов?
Ответить
Математика
Найдите значение выражения:90,8k,если k=0,1;k=0,001
Ответить
Русский язык
В каком ряду оба слова пишутся слитно (Пол) пути, (юго) запад Лесоруб, (Пол) страны Зоомагазин, (Пол) лимона (Полу) станок, (Пол) Антарктиды
Ответить