Сочинение письмо героям из рассказа дары волхвов

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Дорогие Делла и Джим! Прочитав рассказ О.Генри "Дары волхвов, я была поражена Вашими поступками. Не имея средств к существованию, вы тем не менее сумели сделать друг другу такие подарки на рождество, о которых каждый из вас мечтал, Вы, Делла, не пожалели свои красивые волосы. Продав их, Вы сумели купить цепочку к часам своего мужа. А Вы , Джим, продав свои часы, которыми так дорожили, купили жене черепаховые гребни - мечту всей её жизни. Вы помнили мне волхвов с их подарками новорожденному младенцу. Хочется верить, что вы пронесете свою настоящую любовь через все свою жизнь.