Помогите пожалуйста! Найдите площадь равнобедренной трапеции ABCD c основаниями AD и BC ,где AD=10 см ,BC=6 см ,BH-высота проведённая из угла B ,а угол A=45 градусов

Геометрия

Помогите пожалуйста! Найдите площадь равнобедренной трапеции ABCD c основаниями AD и BC ,где AD=10 см ,BC=6 см ,BH-высота проведённая из угла B ,а угол A=45 градусов

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