Помогите пожалуйста! Найдите площадь равнобедренной трапеции ABCD c основаниями AD и BC ,где AD=10 см ,BC=6 см ,BH-высота проведённая из угла B ,а угол A=45 градусов
Геометрия
Помогите пожалуйста! Найдите площадь равнобедренной трапеции ABCD c основаниями AD и BC ,где AD=10 см ,BC=6 см ,BH-высота проведённая из угла B ,а угол A=45 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Проводим высоту BH 2)AH=2 т..к BH=6,а AH=1/2*(AD-BC) 3)Т.к. угол A=45 градусам,а угол BHA=90(высота) то угол ABH=45, следовательно треугольник ABH равнобедренный и BH=2 4)S=1/2(BC+AD)*BH=1/2(10+6)*2=16
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