Помогите пожалуйста :Написать информацию на английском языке,информация о своём ??юбимом цвете.
Английский язык
Помогите пожалуйста :Написать информацию на английском языке,информация о своём ??юбимом цвете.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I like red color, because this color makes my eyes happy. And because i like strawberry, and this fruit have a red color.
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