Что позволяет определить площадь населенного пункта?
География
Что позволяет определить площадь населенного пункта?
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