Береза- 18 лист. осина- ?, на 7 лист. больше, березы дуб- ?, на 11 лист. больше, березы. С??олько всего листьев вместе?

Математика

Береза- 18 лист. осина- ?, на 7 лист. больше, березы дуб- ?, на 11 лист. больше, березы. С??олько всего листьев вместе?

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