Береза- 18 лист. осина- ?, на 7 лист. больше, березы дуб- ?, на 11 лист. больше, березы. С??олько всего листьев вместе?
Математика
Береза- 18 лист. осина- ?, на 7 лист. больше, березы дуб- ?, на 11 лист. больше, березы. С??олько всего листьев вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18+7=25 - осина 2) 18+11=29 - дуб 3)18+29+25=72 - всего листьев вместе Ответ: 72
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