ПОМОГИ ПРОШУ! Как сказать по французски "семь часов утра" , я просто думаю что в пер??водчике не правильно написанно
Французский язык
ПОМОГИ ПРОШУ! Как сказать по французски "семь часов утра" , я просто думаю что в пер??водчике не правильно написанно
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Гость:
Sept heures du matin
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