ПОМОГИ ПРОШУ! Как сказать по французски "семь часов утра" , я просто думаю что в пер??водчике не правильно написанно

Французский язык

ПОМОГИ ПРОШУ! Как сказать по французски "семь часов утра" , я просто думаю что в пер??водчике не правильно написанно

Автор: Гость