Помогите пожалуйста написать предложение в настоящем продолженном времени now

Английский язык
Помогите пожалуйста написать предложение в настоящем продолженном времени now
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Автор: Гость
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