Помогите пожалуйста написать пример из жизни к сочинению на тему мечта в голову ничего не лезет хоть свой пример приведите

Гость: Гость:

Каждый человек о чем то мечтает.кто-то уехать отдыхать. кто-то выиграть приз. кто-то хорошо здать экзамены. кто-то вылечиться от тяжелой болезни. у каждого мечты разные.многие могут их назвать глупыми. надо поставить перед собой цель и идти к ней, какая бы она не была.А мечты они рано или поздно сбываются.только вот надо стремиться к этому.и добиваться.и никогда, никого не слушать.что тебе говорят окружающие.верить в себя и верить в то что у тебя все получится. ведь не зря говорят:" все зависит только от тебя".если ты это действительно захочешь. ты добьешься этого. удачи!)