Помогите пожалуйста не могу сделать номер 10! Знатоки не проходите мимо"

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Помогите пожалуйста не могу сделать номер 10! Знатоки не проходите мимо"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.to love your Motherland 2.about one hundred 3.my parents 4.jungle forest 5.psychology 6.in society
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